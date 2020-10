Ladri in azione a Bulgarograsso: via anche con un anello di famiglia.

Ladri in azione a Bulgarograsso: via anche con un anello di famiglia

Si sono arrampicati agilmente sfruttando il pluviale in rame. Poi, una volta arrivati sul balcone, hanno avuto gioco facile rubando tutto quello che sono riusciti a trovare. Ladri acrobati in azione, la sera di venerdì 23 ottobre, a Bulgarograsso, in un appartamento di via Rossini: portafinestra forzata, vetro spaccato e casa messa a soqquadro.

Rubati gioielli in oro per alcune migliaia di euro. “Hanno preso un borsone da palestra, mentre hanno rubato anelli, orecchini, catenine alla mia compagna. Hanno portato via anche un anello con un rubino e un diamante che sua mamma le aveva lasciato in dono. Era un ricordo di famiglia” racconta la coppia derubata al Giornale di Olgiate.

L’intervista integrale sul Giornale di Olgiate da sabato 31 ottobre 2020 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui