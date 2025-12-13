Ladri in azione: a segno un colpo da 10mila euro

Ladri in azione a Tavernerio: messo a segno un colpo da diecimila euro.

Via con i gioielli

E’ successo lo scorso 9 dicembre in un’abitazione di Ponzate. L’orario in cui i malviventi avrebbero agito è difficile da definire con precisione: quel che è certo è che i padroni di casa, rientrati nella loro abitazione intorno alle 22.30, si sono ritrovati i locali messi a soqquadro e la sgradita sorpresa dell’effrazione. Il colpo potrebbe essere avvenuto tra le 10 del mattino e le 22: i malviventi hanno approfittato dell’arco di tempo in cui non c’erano i proprietari e potrebbero avere agito nel tardo pomeriggio, orario frequentemente preferito per le effrazioni in appartamento dato il calare del buio anticipato nei mesi invernali.

I malviventi – non è ancora stato accertato se ad agire fosse un solo ladro o una banda – si sarebbero introdotti nell’abitazione di via Modigliani dopo avere rotto una portafinestra. Da accertare anche se abbiano agito recandosi a colpo sicuro per compiere il furto: i locali sono infatti stati messi in disordine, ma in pochi minuti, secondo le prime ricostruzioni, i ladri avrebbero raggiunto il locale dove erano custoditi preziosi e gioielli per sottrarre monili per un valore totale di circa 10mila euro. I malviventi si sarebbero poi allontanati indisturbati: pare infatti che non siano scattati sistemi di sicurezza come allarmi e che non ci fossero impianti di videosorveglianza.

Il furto è stato immediatamente denunciato: in via Modigliani sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Albate, che hanno effettuato un primo sopralluogo e raccolto tutti gli elementi necessari all’avvio delle indagini per risalire agli autori dell’effrazione.