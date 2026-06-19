Ladri in azione all’Oro Cash: fuggono con una cassaforte

Ladri in azione al negozio Oro Cash di via Roma a Lurago: scassinano l’ingresso con un piede di porco e fuggono con una cassaforte.

Erano in cinque

E’ successo nella notte tra mercoledì e giovedì intorno alle 3.30. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbero state quattro o cinque i malviventi notati mentre, col volto travisato e i guanti, tentavano di scassinare l’ingresso del negozio utilizzando un piede di porco.

I ladri sarebbero poi riusciti a introdursi nel negozio e a sottrarre una piccola cassaforte contenente denaro e gioielli, verosimilmente materiale per la compravendita. Sarebbero però stati notati dalla vigilanza e da una donna residente nel palazzo, che avrebbe sentito alcuni rumori provenienti dal negozio. I malviventi si sono così dileguati in auto, abbandonando il piede di porco utilizzato per aprire la porta del negozio.

Sul luogo dell’effrazione sono giunti i Carabinieri della stazione di Lurago d’Erba che hanno raccolto le testimonianze e tutti gli elementi necessari alla ricostruzione dell’accaduto. Sono in corso le indagini per risalire ai colpevoli. Ancora da accertare anche la quantificazione della refurtiva.