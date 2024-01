Ladri in azione in piazza Padania: derubati minimarket e money transfer

Ladri in azione in Piazza Padania a Erba: derubati il minimarket e il money transfer vicini alla stazione.

E' successo nella notte tra sabato e domenica

Ad agire sarebbero stati due malviventi, travisati con cappucci e mascherine: i ladri hanno spaccato la saracinesca del minimarket di Piazza Padania utilizzando un tombino, e poi hanno rotto la vetrata per accedere al negozio. Lì hanno sottratto alcune migliaia di euro dal registratore di cassa e dei prodotti in vendita, oltre ad alcuni cellulari, con tutta probabilità di proprietà del titolare del locale. Tutto è iniziato poco prima delle 3.30; una volta terminato il colpo al minimarket i ladri sono passati al vicino money transfer. Nel negozio di via Pascoli, i malviventi hanno agito con la stessa dinamica per introdursi nella sede dell'attività e rubare alcune migliaia di euro dal registratore di cassa.

I ladri sarebbero poi fuggiti a piedi. Sul luogo dei furti sono intervenuti i Carabinieri di Erba, cui è spettata la raccolta di tutti i dati utili a compiere le necessarie indagini sull'accaduto. I due malviventi sarebbero stati ripresi dalle telecamere in funzione all'interno dei negozi.