Ladri in azione, rubati i risparmi per i nipoti

Hanno preso i due salvadanai in terracotta e li hanno rotti. Poi, come si fa con una scatoletta di tonno, hanno aperto anche quello in alluminio rubando 2.000 euro in monete e banconote, conservate con amore da due nonni. Quei soldi erano un piccolo lascito ai loro nipoti di 15 anni, 5 anni e 13 mesi.

L'amarezza

"Glieli avremmo voluti consegnare al raggiungimento della maggiore età: li avrebbero potuti usare per pagarsi la patente o come aiuto nell’acquisto della loro prima automobile - racconta amareggiata Ester Biagioni - Ho una rabbia dentro di me che non riesco a descrivere. Rabbia e dispiacere: ogni settimana ci mettevo dentro qualche spicciolo e ora è andato tutto perso".

I ladri sono entrati in azione martedì 19 marzo sera in via Rongio a Olgiate Comasco, mentre nell’abitazione di Biagioni e del marito Massimiliano Zaffaroni, non era presente nessuno...

L’intervista integrale sul Giornale di Olgiate da sabato 23 marzo 2024 in edicola

