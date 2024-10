Ladri in casa del consigliere Regondi

Spiacevole episodio, martedì 8 ottobre, a Luisago: Daniele Regondi, consigliere comunale di minoranza, ha subito un furto nella sua abitazione.

Regondi, che è stato sindaco di Luisago tra il 1999 e il 2004 spiega così l'accaduto:

Per quanto riguarda la refurtiva, il consigliere ha così commentato:

“Si tratta di ricordi di mia madre e qualche oggetto d'oro. Contanti in casa non c'erano".

Inevitabile la denuncia ai Carabinieri:

“Io non ho subito grossi danni, hanno cercato di scardinare qualcosa, ma più che altro tanto disordine. Detto ciò, bisogna sempre dirlo ai Carabinieri. I fatti si devono sommare per far sentire con più forza le esigenze di un territorio; l’obiettivo, poi, deve essere giungere a un piano d’azione per risolvere queste problematiche, come, soprattutto, la delinquenza”.