Ladri in casa del parroco

Furto in casa del parroco a Capiago Intimiano: rubati circa 5mila euro di offerte e alcuni oggetti personali del parroco. L’episodio è avvenuto sabato 17 gennaio 2026.

Il furto

Nella chiesa parrocchiale di San Leonardo a Intimiano sabato 17 gennaio 2026 si stava celebrando la messa prefestiva, il sacedote era sull’altare e la casa parrocchiale era vuota. Approfittando dell’assenza di persone nell’abitazione, dei malviventi si sarebbero introdotti nella casa forzando la porta finestra sul retro della canonica. Il furto sarebbe quindi stato compiuto tra le 17.30 e le 18.30, orario in cui si stava celebrando, appunto, la messa.

Rubate le offerte

Il bottino si aggirerebbe intorno ai 5mila euro: si tratta delle offerte che i parrocchiani avevano fatto nelle settimane precedenti. Assieme al contante sono stati trafugati anche alcuni oggetti personali del parroco. Una volta scoperto, il furto è stato denunciato ai Carabinieri.