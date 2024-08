Ladri in casa dell'ex maresciallo a Cantù

Tornano dalle vacanze e si trovano la casa a soqquadro: è quanto accaduto al maresciallo in pensione Carmine Forcella.

Ladri in casa dell'ex maresciallo: "Era tutto sottosopra, ma hanno trovato poco"

"E’ successo nella notte tra lunedì e martedì. Noi lo abbiamo saputo martedì pomeriggio e mercoledì siamo tornati dal mare. Nel frattempo i nostri figli avevano verificato i danni", racconta Forcella, che abita a Cantù.

Dei malviventi si sono dunque introdotti nell’abitazione durante l’assenza dei proprietari: "Hanno forzato una tapparella e fatto un forellino sul doppio vetro per muovere la maniglia, aprire la finestra e introdursi in casa nostra". Ad accorgersene è stata la vicina di casa di Forcella: "La vicina ha sentito dei rumori durante la notte, ma non ci ha fatto molto caso. Poi martedì ha visto la finestra del bagno fuori posto e ci ha avvisato. Così ho mandato i miei figli a controllare".

E qui l’amara sorpresa. La casa era stata messa a soqquadro durante la notte: "Era tutto sottosopra e in disordine", racconta Forcella. Tanto disordine per nulla però: "Ad essere sincero non hanno portato via molto, anche perché non c’era nulla in casa da rubare - conclude Forcella - Abbiamo fatto l’inventario e denunciato alle autorità: hanno portato via un paio di orecchini di mia moglie e un po’ di bigiotteria".