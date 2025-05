Ladri in casa dell'ex sindaco: rubate alcune targhe ricordo

Ladri in azione a Lipomo, a casa dell'ex sindaco Giuseppe Novajra: rubate alcune targhe ricordo.

E' successo sabato sera

E' successo sabato sera, molto probabilmente tra le 20 e le 22.30, in via Kennedy, mentre l'ex primo cittadino era fuori casa. "Sono rientrato e ho trovato tutto messo a soqquadro: probabilmente si tratta di sprovveduti, che hanno fatto più danni che altro. Non hanno portato via niente di valore anche perché in casa non ho soldi o preziosi, ma solo alcune targhe ricordo di manifestazioni di quando ero sindaco, che peraltro sono nominali quindi sicuramente non potranno riutilizzare".

Oggetti di scarso valore economico, ma dal grande valore affettivo. "Dispiace perché sono appunto ricordi di manifestazioni vissute da primo cittadino, donate da associazioni o in occasione di eventi pubblici. Ho denunciato il furto ai Carabinieri ma devo fare un appunto all'Amministrazione di potenziare i sistemi di illuminazione, che sicuramente possono fare da deterrente".

Nella stessa giornata i malviventi hanno colpito anche una vicina abitazione, che era momentaneamente occupata da alcuni turisti tedeschi in vacanza, derubati di un portafoglio e delle chiavi della macchina. "Dispiace per questi episodi: per i turisti che alloggiavano nella casa vicina, la vacanza è stata compromessa - ancora Novajra - E' difficile dire chi fossero questi malviventi, se italiani o stranieri... Resta però la preoccupazione per la criminalità diffusa".