Ladri in chiesa per rubare le offerte, i sacerdoti lanciano l’allarme

Ladri nelle chiese di Olgiate Comasco: avviso ai fedeli affinché tengano gli occhi aperti e segnalino movimenti sospetti.

Tentativi di furto e scasso

Al termine delle odierne messe festive, i sacerdoti della parrocchia olgiatese hanno chiesto attenzione per un avviso che ha messo i parrocchiani in allerta. “Nelle ultime settimane si sono intensificati i tentativi di furto e scasso in chiesa parrocchiale, nella chiesa di San Gerardo e a Somaino”: così don Francesco Orsi ha avvisato l’assemblea riunita per la messa delle 11.

Nel mirino le cassette delle offerte per le candele

Ad attirare i ladri, in particolare le cassette in cui i fedeli inseriscono le offerte al momento di accendere candele votive. Episodi in successione, che hanno motivato la scelta del parroco, don Flavio Crosta, e dei suoi collaboratori di rendere pubblico ciò che è accaduto nelle tre chiese. Inoltre, l’invito a segnalare ai sacerdoti qualsiasi movimento sospetto all’interno delle chiese, senza intervenire direttamente nei confronti dei presunti delinquenti.

Il rischio di chiudere le chiese

Che il fenomeno sia preoccupante è confermato dall’ulteriore puntualizzazione di don Orsi: qualora persistessero le incursioni dei malfattori, sarà inevitabile chiudere le tre chiese negli orari di minor afflusso di fedeli, appunto quando i malintenzionati avrebbero più facilità di colpire indisturbati.