Ladri in chiesa San Biagio: portate via le offerte dal mobiletto delle candele

Ladri in chiesa San Biagio ad Inverigo: portate via le offerte dal mobiletto delle candele. Il parroco don Alessandro Colombo conferma che le porte continueranno a restare aperte in favore dei fedeli.

Via le offerte dalla chiesa

Una visita certamente non gradita da parte dei ladri, che in chiesa San Biagio, martedì, hanno scassinato il cassetto del mobiletto delle candele, portando via le offerte che i fedeli avevano lasciato. L’episodio si è verificato nella tarda mattinata e poche ore dopo i fedeli si sono accorti di quanto era accaduto.

"Chi è entrato ha scassinato il mobile sul lato sinistro della chiesa dove vengono tenute le candele e non ha trovato granché - spiega il parroco don Alessandro Colombo - Nel cassetto ci sono sempre pochi spiccioli, frutto delle offerte da parte dei fedeli".

Secondo furto in poche settimane

Un secondo ingresso non gradito nel giro di poco tempo. A gennaio infatti nella stessa chiesa di San Biagio era stato portato via un quadro con la rappresentazione di San Pietro con il canto del gallo. Quadro che ancora non è stato ritrovato. Episodi che non passano certo inosservati, anche se la volontà del parroco è quella di tenere la chiesa aperta.