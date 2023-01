Ladri in fuga sui tetti a Como: uno è grave

Dispiegamento di Forze dell'ordine e soccorsi per due ladri in fuga sui tetti di Como.

Ladri in fuga sui tetti a Como

L'allarme è scattato intorno alle 19 di questa sera, martedì 3 gennaio 2023, in via Borsieri. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco con l'autoscala con il compito di recuperare i due malviventi, insieme a loro anche i sanitari e le volanti del 112. Nel tentativo di fuga uno dei due sarebbe rimasto ferito in maniera grave, tanto da essere trasportato in codice rosso all'ospedale.