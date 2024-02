Ladri inseguiti dai Carabinieri, costretti ad abbandonare auto e furgone rubati

Grazie alle telecamere i Carabinieri di Olgiate Comasco hanno individuato un'automobile e un furgone rubati: martedì sera inseguimento sulla strada provinciale Lomazzo-Bizzarone, ladri in fuga e mezzi abbandonati e recuperati dai militari.

Operazione nella serata di martedì

Carabinieri impegnati dalle 21.30, quando il sistema di lettura delle targhe ha fatto scattare l'allarme: segnalati due veicoli che risultavano rubati nelle scorse settimane, una Ford C-Max e un furgone Iveco Daily. I militari della Stazione di Olgiate Comasco immediatamente si sono attivati. Ne è scaturito un inseguimento sulla provinciale. Braccati, i delinquenti a bordo dei due mezzi rubati si sono visti costretti ad abbandonare auto e furgone, dandosi alla fuga tra campi e boschi.

Auto e furgone recuperati

L'intervento dei Carabinieri è stato fondamentale. A quanto risulta, infatti, a bordo dei due veicoli rubati viaggiava una banda di sei uomini, presumibilmente in zona per tentare furti. Il furgone è stato abbandonato in prossimità del confine con Faloppio, mentre sopraggiungevano i Carabinieri, che hanno fatto in tempo a vedere un uomo che scappava di corsa nell'oscurità verso la zona boschiva. L'automobile, invece, è stata ritrovata di fronte al centro commerciale Bennet. All'interno rinvenuti attrezzi da scasso e anche targhe risultate rubate.

Massima allerta

L'intervento dei Carabinieri ribadisce l'attenzione e il contrasto ai furti. Con ogni probabilità la banda stoppata e costretta a fuggire si trovava in zona per provare qualche intrusione. Ma con l'ausilio del sistema di lettura targhe e la prontezza d'azione dei militari della Stazione di Olgiate Comasco i piani dei delinquenti sono andati in fumo.