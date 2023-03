Ladri nelle farmacie: è allarme nel Marianese e Canturino dopo tre episodi avvenuti nella notte tra l'1 e il 2 marzo 2023.

Ladri nelle farmacie: allarme nel Marianese e Canturino

Ad agire sono stati tre malviventi. Colpite la farmacia Santo Stefano, in via Cardinal Ferrari a Mariano, dove i ladri hanno provato a sfondare la porta d'ingresso senza però riuscirci, la farmacia Alzani di Cabiate, struttura in cui sono riusciti ad alzare la serranda e sfondare la porta di vetro (come si vede nella foto) per poi portar via circa 200 euro di fondo cassa, infine la farmacia di Cantù, in via per Alzate, nella quale hanno preso circa una centinaia di euro. I delinquenti sono stati ripresi dalle telecamere. Le immagini sono ora al vaglio dei militari della Tenenza di Mariano Comense, la Stazione di Cantù e il Nucleo operativo radiomobile che indagano sul caso.

