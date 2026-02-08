Ladri scatenati: l’invito dell’Amministrazione “Implementiamo il Controllo di vicinato”

Ladri scatenati ad Anzano agiscono persino in pieno giorno: l’Amministrazione comunale invita i cittadini a prestare la massima attenzione.

In via Belvedere persino in pieno giorno

Nelle ultime due settimane i malviventi hanno agito a più riprese e in più punti del paese: lo scorso 27 gennaio hanno tentato di colpire un’abitazione di via Piave, nel pieno centro storico del paese, fortunatamente senza riuscire a mettere a segno l’effrazione.

In settimana, invece, è finita nel mirino via Belvedere, poco distante dal confine con Alserio. I malviventi hanno agito in pieno giorno, approfittando della temporanea assenza dei proprietari di casa, usciti per recarsi a fare la spesa.

Secondo quanto ricostruito, il colpo è stato tentato nella mattinata di mercoledì 4 febbraio, tra le 10.15 e le 11.15 del mattino. Dopo aver danneggiato il portoncino di ingresso dell’abitazione, i topi d’appartamento si sono introdotti al suo interno e hanno messo a soqquadro le camere, con tutta probabilità alla ricerca di preziosi e denaro. Sono però fuggiti a mani vuote, con tutta probabilità non avrebbero infatti rinvenuto nulla di loro interesse.

La spiacevole sorpresa dell’effrazione è stata scoperta dai proprietari di casa al loro rientro, che hanno immediatamente allertato i Carabinieri della Stazione di Lurago d’Erba, giunti per un sopralluogo in via Belvedere. L’accaduto è stato denunciato e sono tuttora in corso le indagini. L’area non sarebbe dotata di videosorveglianza.

A seguito dei furti dei giorni scorsi l’Amministrazione comunale ha diramato un appello alla cittadinanza a prestare la massima attenzione. «Già a fine gennaio alcuni episodi si erano verificati in via Piave – esordisce il vicesindaco Lorenzo Salzano – Sia in quel caso come per gli episodi dei giorni scorsi sono prontamente intervenuti i Carabinieri. Come Amministrazione il nostro invito e appello è di prestare la massima attenzione e utilizzare tutti i metodi deterrenti già indicati dalle Forze dell’ordine, come lasciare accese le luci esterne e utilizzare tutti i sistemi d’allarme di cui si dispone. L’invito è di contattare immediatamente le Forze dell’ordine in caso di situazioni anomale, non consuete, passaggi di auto con persone che guardano insistentemente… perché potrebbe essere qualche giro per tornare e colpire le abitazioni».

Il vicesindaco si è poi appellato ai cittadini per implementare il Controllo del vicinato e rendere la rete tra cittadini sempre più capillare e, conseguentemente, più efficace. «Ricordo inoltre, come ulteriore misura, che è stato attivato nei mesi scorsi il Controllo del vicinato – sottolinea – naturalmente è un ulteriore mezzo, che non vuole sostituirsi alle Forze dell’ordine ma creare una rete tra vicini in cui ci si possa reciprocamente segnalare episodi sospetti, furti e tentati furti. Invitiamo tutti a iscriversi, basta rivolgersi agli uffici comunali».