Ladri scatenati nel giorno di festa

Ladri scatenati nella serata di Santo Stefano, lunedì 26 dicembre, a Olgiate Comasco.

Ladri in azione

Purtroppo sono tre i casi di incursione avvenuti in via Luraschi e in via Silvio Pellico. La segnalazione fatta circolare dal Controllo del vicinato invita a mantenere alta l’attenzione: concetto, questo, condiviso anche dal sindaco Simone Moretti.

L’invito a iscriversi al Controllo del vicinato

A quanto risulta, due furti sono stati effettuati in due appartamenti in via Luraschi, mentre un altro colpo in un’abitazione in via Silvio Pellico. Come fa sapere il tam tam del Controllo del vicinato, nelle case non c'era nessuno e i proprietari non sono iscritti al Cdv. “Ribadiamo l'importanza di effettuare sempre la denuncia alle Forze dell'ordine, indipendentemente dal valore rubato o anche se si tratta solo di un tentato furto”, il messaggio veicolato dal Controllo del vicinato. Punto fermo della campagna di sensibilizzazione e prevenzione resta quello di aderire al Cdv, contattando sempre il 112 per qualsiasi segnalazione utile.

Massima allerta

L’invito delle sentinelle è anche quello di prestare massima attenzione, cercando sempre di seguire i consigli del manuale del Cdv e di impegnarsi nel passaparola ai vicini di casa, così da aiutarsi reciprocamente nel prevenire furti e truffe.