Ladri senza scrupoli gettano a terra un'urna cineraria

Continuano le visite dei topi d'appartamento ad Albese: i ladri senza scrupoli, in via Pulici hanno gettato a terra un'urna cineraria.

E' successo in via Pulici, mentre la proprietaria non era in casa

I ladri, dopo avere messo a soqquadro l'abitazione di via Pulici in cerca di contanti e gioielli, hanno gettato a terra un vaso contenente le preziose ceneri del defunto marito della proprietaria.

La proprietaria era al lavoro quando i ladri hanno agito, indicativamente tra le 15 e le 19 dello scorso 28 dicembre. I ladri, senza alcun timore, hanno forzato la porta finestra della cucina, rimuovendo persino una grata in ferro. Il furto è stato segnalato subito agli altri residenti, con l’intento di alzare il livello di allerta.

Una vicina di casa ha raccontato quanto successo:

"La casa è dotata di due ingressi, uno sul davanti e uno più isolato sul retro rivolto verso i boschi, quest’ultimo è stato facilmente forzata dai malintenzionati. Hanno rovistato dappertutto alla ricerca di contanti o gioielli, ribaltando cassetti e armadi, ma senza trovare nulla di valore. Purtroppo, hanno anche preso l'urna cineraria contenente i resti del marito della mia vicina e l'hanno gettata a terra. Fortunatamente, l'urna ha retto all'urto".

La paura che i resti del defunto fossero stati trafugati ha colpito la proprietaria, che, tornando a casa, ha immediatamente notato l'assenza dell'urna. Dopo un angosciante momento di ricerca, l'urna è stata fortunatamente ritrovata nascosta dietro un armadio. Sebbene l'oggetto sacro fosse ancora in casa, il gesto crudele dei ladri ha provocato sconcerto e tristezza. La donna ha prontamente allertato i carabinieri, esprimendo la sua angoscia e preoccupazione.