Ladro di biciclette, residente a Novedrate, fermato e denunciato dai Carabinieri. E’ successo a Lentate sul Seveso, provincia di Monza e Brianza.

Ladro di biciclette fermato dai Carabinieri

A finire nei guai un 19enne che aveva rubato la bicicletta a un quattordicenne e tentato di depredare del proprio velocipede anche un coetaneo. I Carabinieri lo hanno fermato e hanno restituito la bicicletta al giovane proprietario.

Presi di mira i velocipedi di due 14enni

I fatti risalgono a domenica 21 marzo 2o21. Intorno alle 21 i militari della stazione locale, al termine di accertamenti di polizia giudiziaria, hanno deferito in stato di libertà, per tentata rapina e furto, un 19enne di origini albanesi residente a Novedrate, incensurato, che poco prima in via Mazzini, dopo aver minacciato un 14enne, spintonandolo nel tentativo di depredarlo della propria bicicletta, senza riuscirci, aveva rubato un’altra bicicletta di proprietà di un altro 14enne del posto per poi dileguarsi a bordo di quel velocipede.

Denunciato per tentata rapina e furto

I militari hanno immediatamente ricostruito la dinamica e si sono metti sulle tracce del responsabile, attivando un dispositivo di ricerca che, coordinato dalla centrale operativa di Seregno, ha visto impegnato anche il Radiomobile. Proprio un equipaggio del pronto intervento della Compagnia, di lì a breve, ha rintracciato sempre nel Comune di Lentate sul Seveso un individuo corrispondente alle descrizioni fornite. Accompagnato agi uffici dell’Arma per l’identificazione e le formalità di rito, l’indagato è stato deferito per tentata rapina e furto. La bicicletta è stata quindi recuperata e restituita all’avente diritto.