Ladro inseguito e arrestato a Bulgarograsso

Targhe clonate, refurtiva e attrezzi da scasso nell’auto: una Volkswagen Golf intercettata prima dalla Polizia locale di Terre di Frontiera e poi inseguita dai Carabinieri di Olgiate Comasco. Inseguimento sulle strade olgiatesi, attraversando più paesi e concluso a Bulgarograsso: arrestato un 32 albanese domiciliato a Milano.

Ladro arrestato dopo la fuga all'alt dei militari

Tutto è successo nella serata di giovedì 21 novembre. Una pattuglia della Stazione Carabinieri di Olgiate Comasco era impegnata nella preziosa azione preventiva serale, controllando il territorio, quando sulla strada provinciale 17 ha notato una Volkswagen Golf di colore scuro: sul veicolo, tre persone. Vista la presenza della pattuglia, l’auto ha cercato di aggirare il controllo. All’alt intimato dai militari è iniziato il tentativo di fuga e un lungo inseguimento, al quale ha collaborato anche personale di Polizia locale. Una corsa terminata a Bulgarograsso, dove tre soggetti, dopo aver abbandonato il veicolo, sono scappati a piedi. I Carabinieri sono riusciti a bloccare uno dei fuggitivi: un 32enne albanese che risulta essere domiciliato a Milano. E’ stato tratto in arresto per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre, nel corso degli accertamenti è emerso che a carico del fermato risultava pendente un provvedimento di esecuzione di pena, dovendo lo stesso scontare la reclusione di tre anni, 11 mesi e 21 giorni per furto aggravato. Per tale motivo il 32enne, dopo le formalità di rito, è stato portato al carcere di Como.

