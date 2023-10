Laghetto e zattera sono immediatamente un successo

Laghetto, zattera per attraversarlo e tanta gente subito pronta a frequentare la nuova zona del parco comunale di Villa Camilla a Olgiate Comasco.

La novità



Aperta nella giornata di oggi la zona riqualificata con la presenza di un laghetto con tanto di zattera per attraversarlo, attaccata a una fune. E immediatamente, il parco si è popolato anche nell’area che per tutta l’estate è rimasta chiusa in attesa che i lavori venissero completati. L’inaugurazione del parco comunale corposamente riqualificato era avvenuta nel mese di giugno, poi il maltempo aveva causato il rinvio dell’apertura della zona caratterizzata dal laghetto. “Oggi pomeriggio un vero e proprio boom di presenze”, commenta entusiasticamente il sindaco.

La soddisfazione del sindaco

L'obiettivo del sindaco Simone Moretti era quello di riuscire a rendere fruibile interamente il parco di villa Camilla per la prossima settimana: per sabato 14 ottobre, infatti, è atteso l'arrivo dell'urna con il corpo di San Gerardo, un momento storico per la comunità olgiatese e per l'occasione il primo cittadino auspicava appunto la completa disponibilità dell'oasi verde cittadina.

Bimbi, ragazzi, genitori e nonni: subito tanta gente

A dimostrare il grado di interesse per la nuova zona del parco pubblico, un significativo numero di cittadini ha immediatamente approfittato dell’apertura.