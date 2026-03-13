Laghetto, i lavori avanzano come da cronoprogramma

Al laghetto di Valbrona i lavori avanzano come da cronoprogramma. L’intervento dovrebbe concludersi alla fine di aprile.

Il via ad inizio febbraio

Sono partiti ad inizio febbraio, e proseguono al momento senza intoppi gli interventi al laghetto artificiale di Valbrona. Lavori che dovrebbero terminare nella seconda metà di aprile, come spiega il consigliere Simone Mason, che si sta occupando di seguire la situazione:

“Si parla di un intervento di 100mila euro che dovrebbe durare 90 giorni. Una riqualificazione importante”, afferma.

Un’area molto frequentata

Il bacino è stato realizzato 20 anni fa in un’area molto frequentata dagli appassionati di sport viste le vicinanze della pista ciclabile e del campo da pallacanestro, mentre il laghetto era utilizzato anche per la pesca sportiva.

I vandali però avevano gettato dei cartelli in ferro che avevano tagliato il telo protettivo.

“Telo che è stato sostituito, dopo che il laghetto è stato svuotato – sottolinea Mason – Si parla di un intervento di 100mila euro. Una riqualificazione importante. Tutto procede bene”.

Come deterrente nella zona verranno attivate delle telecamere, proprio per tentare di contrastare gli atti vandalici.