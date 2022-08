L'allarme della scuola a Cantù continua a suonare: la protesta dei residenti.

L'estate, le finestre aperte e... il sistema d'allarme che continua a scattare. Non deve certo essere facile convivere con il fastidioso suono della sirena di un'allarme, in special modo quando continua a scattare, di giorno e soprattutto di notte. Eppure è quello che stanno vivendo in questi giorni i residenti di via Colombo. La scuola primaria che si trova lungo questa strada, infatti, è dotata di un sistema d'allarme, che dovrebbe scattare solo in caso vengano forzate porte o finestre. Il condizionale in questo caso è d'obbligo, perché da diversi giorni il sistema antintrusione continua a scattare a qualsiasi ora.

La segnalazione

I residenti, esasperati dal fatto che l'allarme suona a qualsiasi ora, hanno segnalato il problema agli uffici comunali. Lo ha fatto anche la dirigente scolastica, Sonia Peverelli. Dopo la chiusura del Comune per Ferragosto, che ha ritardato la soluzione del problema, i tecnici di piazza Parini sono al lavoro in queste ore per evitare che la sirena dell'allarme della scuola di via Colombo continui a suonare giorno e notte disturbando la quiete dei residenti.