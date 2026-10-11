L’allarme, poi il tragico ritrovamento: due morti in montagna

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Si sono concluse tragicamente le ricerche di due uomini di cui si erano perse le tracce mentre si trovavano in montagna: entrambi sono stati trovati morti

Le tragedie

Nel tardo pomeriggio di sabato il dispositivo di soccorso tecnico urgente dei Vigili del fuoco del comando di Como è stato attivato per la ricerca di due persone, rispettivamente a Eupilio, in via Cornizzolo, per la ricerca di un 58enne di nazionalità italiana e a Cusino, località Malè, per la ricerca di un 62enne sempre di nazionalità italiana.

In entrambi i casi i Vigili del fuoco della sede centrale di via Valleggio con i colleghi dei distaccamenti dipendenti di Dongo, Menaggio, Erba, Canzo, gli specialisti SAF e TAS con operatori IMSI Catcher provenienti da Lecco e Milano con ausilio dei droni del nucleo SAPR hanno effettuato le ricerche che purtroppo in serata hanno dato esito tragico con l’individuazione dei corpi e il successivo recupero e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Per entrambi i casi sono scattate subito le indagini per accertare le cause delle due tragedie