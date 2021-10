Lambrugo, oggi i funerali di Marilena Mauri, mancata a seguito di una terribile caduta nella giornata di mercoledì 29 settembre.

La morte della 54enne ha sconvolto la comunità di Lambrugo che oggi, sabato 2 ottobre 2021, le darà l'ultimo saluto. I funerali si svolgeranno alle 10.30, nella chiesa parrocchiale lambrughese di San Carlo Borromeo.

"La morte di Marilena ci interroga e ci turba. L’angoscia per tanto dolore interiore, al quale umanamente non sappiamo dare rimedio, chiede l’aiuto di una fede umile, che a Marilena non è mancata, insieme ad una prossimità concreta ai bisogni dei fragili e degli anziani. Ricordiamo in particolare il suo lavoro più che ventennale presso la RSA “Roscio” di Albavilla - la ricorda il parroco di Lambrugo, don Carlo Ieo - Per questo, pur nella tragicità di quest’ora, noi confidiamo in Dio che solo conosce fino in fondo il nostro cuore e le sue prove. Vogliamo dare una carezza a Lei, perché ora riposi in Dio con la sua mamma e il suo papà, e dare una carezza ai suoi familiari che continuano a sentire il dolore di questa morte. Il silenzio e la preghiera siano la nostra discreta vicinanza alla famiglia".