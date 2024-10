Lambrugo piange lo storico sacrestano Aldo

Lambrugo piange lo storico «sacrista» Aldo De Capitani: ha servito la parrocchia per più di 60 anni. Il ruolo di sacrestano, De Capitani, lo aveva «ereditato» da padre e nonno: anch’essi per anni avevano svolto lo stesso incarico in paese.

E' scomparso a 90 anni

A ricordare De Capitani con parole affettuose è stata la nipote Alessia De Capitani:

«Mio nonno, per oltre sessant’anni, ha svolto il ruolo di sacrestano a Lambrugo, e ora anche mio padre è sacrestano, è una tradizione di famiglia - ricorda - Il nonno aveva un carattere molto solare, amava la natura ed è stato anche apicoltore. E’ stato anche uno sportivo di successo: si è dedicato a tante discipline e nel ciclismo ha ottenuto ottimi risultati».A esprimere parole positive rivolte al sacrestano è stata anche Barbara Pirovano, l’assessore all’Istruzione, a nome dell’Amministrazione comunale. «In paese Aldo era molto conosciuto anche grazie al suo ruolo di sacrestano che ha svolto con impegno per molti anni, mancherà a tutti. Era poi appassionato di sport, in particolare di ciclismo. Come lui, altri suoi famigliari erano stati sacrestani».