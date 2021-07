L'ambulatorio di Albavilla ha bisogno di un nuovo cardioline: partita la raccolta fondi

L’ambulatorio "Il Sorriso" di Albavilla necessita di un nuovo apparecchio per gli elettrocardiogrammi: è stato lanciato un appello per raccogliere i fondi e acquistarlo.

La raccolta fondi è stata avviata allo scopo di raggiungere la somma di 1.200 euro circa, che permetterebbe di sostituire il cardioline per Ecg attualmente a disposizione dell’ambulatorio con sede in Villa Giamminola. L’impianto attuale, infatti, è in utilizzo da circa dieci anni e ha alcuni problemi di funzionamento. "Fino a ora ci siamo sempre autofinanziati, siamo un ambulatorio che funziona grazie all’impegno volontario - prosegue - Ma ora abbiamo bisogno dell’aiuto della comunità" hanno spiegato dall'ambulatorio.

E’ possibile fare la propria donazione direttamente presso l’ambulatorio oppure tramite l’Iban IT93 I052 1650 8300 0000 0002 684 a favore di "Amici dell’Ambulatorio Il Sorriso". Più info: ilsorrisoalbavilla@gmail.com.

