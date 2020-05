L’amore batte il Covid: dopo due mesi di attesa rivede la moglie malata di Alzheimer IL VIDEO DELL’INCONTRO

L’amore più forte dell’Alzheimer. L’amore in grado di superare anche la pandemia di coronavirus: tutto per un compleanno speciale.

L’amore batte il Covid: dopo due mesi di attesa rivede la moglie

Una vita a due, sempre insieme, quella di Giuseppe Boselli, 82 anni, guanzatese, e di sua moglie Camilla Castelli, ricoverata da un anno al Nucleo Alzheimer di Fondazione Bellaria ad Appiano Gentile. Venerdì 8 maggio l’anziana ha compiuto 80 anni e il marito ha voluto dedicarle una sorpresa speciale: si è presentato intorno alle 15, mascherina sul viso e un grande mazzo di rose in mano. Tutte per lei, per la sua Camilla, con la quale ha condiviso 57 lunghi anni.

Il servizio e l'intervista sul Giornale di Olgiate da sabato 23 maggio 2020 in edicola

