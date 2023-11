Lancia oggetti ai passanti dal balcone: denunciato 33enne pregiudicato

Nel pomeriggio di sabato 25 novembre un uomo di 33 anni, di origini straniere e pregiudicato, è stato sorpreso dai Carabinieri del Nor - Aliquota Radiomobile a lanciare oggetti ai passanti dal suo balcone.

La denuncia

I militari hanno fermato l'uomo, che era in evidente stato di alterazione psicofisica, con non poca difficoltà perché al loro arrivo il 33enne ha dato in escandescenze e li ha aggrediti. L'uomo è stato quindi denunciato in stato di libertà per violenza o minaccia a pubblico ufficiale, resistenza a pubblico ufficiale e getto pericoloso di cose.