Evento oggi a Erba

Torna dopo due anni il lancio dei palloncini per il Natale erbese

Successo del lancio dei palloncini a Erba domenica 12 dicembre 2021

E' tornato a Erba dopo lo stop dovuto al covid il lancio dei palloncini in città. Un appuntamento molto amato dai bambini. L'organizzazione dell'evento che si è tenuto al parco Majnoni oggi pomeriggio era a cura dell'amministrazione comunale in collaborazione con l'associazione La Sorgente di Buccinigo, associazione che da anni si occupa di aiutare persone in difficoltà sul territorio.

Le famiglie si sono ritrovate dentro i cancelli del giardino pubblico. I bambini sono arrivati con le loro letterine a Babbo Natale mentre i volontari dell'associazione hanno distribuito i palloncini. La manifestazione si è tenuta nel rispetto delle regole del distanziamento sociale. L'evento avrebbe dovuto tenersi mercoledì scorso 8 dicembre 2021, ma è stato rimandato a causa del maltempo.

Lanci dei palloncini questa mattina domenica 12 dicembre 2021 anche nelle parrocchie di Arcellasco e di Buccinigo d'Erba.