L’annnuncio del premier Conte: “Silvia Romano è libera”

Silvia Romano è libera! L’annnuncio del premier Conte: “Ti aspettiamo in Italia”.

È libera Silvia Romano, la volontaria rapita a novembre del 2018 nel villaggio di Chakama, a 80 chilometri da Malindi, in Kenya. Ad annunciarlo, il premier Giuseppe Conte: “Silvia Romano è stata liberata! Ringrazio le donne e gli uomini dei servizi di intelligence esterna. Silvia, ti aspettiamo in Italia!”, ha scritto sui social.

L’impegno di Silvia in Africa

La 25enne di Milano era impegnata con una onlus, Africa Milele, in progetti dedicati alla popolazione del Kenya, in particolare bambini, quando un commando armato l’ha sequestrata. La comunicazione è arrivata anche dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio: “Volevo darvi una buona notizia – ha scritto –. Silvia Romano è libera. Lo Stato non lascia indietro nessuno. Un abbraccio alla sua famiglia e un grazie alla nostra intelligence, all’Aise in particolare, alla Farnesina e a tutti coloro che ci hanno lavorato”. Secondo le primissime informazioni, la ragazza dovrebbe arrivare in Italia già domani mattina.