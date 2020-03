L’annuncio di Conte: “Chiuse tutte le attività non indispensabili” VIDEO

Coronavirus, il premier Giuseppe Conte in diretta questa sera, sabato 21 marzo 2020, sull’emergenza Coronavirus. Il presidente del Consiglio oggi ha incontrato le forze sociali (sindacati e piccole imprese hanno chiesto lo stop di tutte le attività industriali non strategiche). Poi ha visto i capi delle delegazioni dei partiti al governo.

Coronavirus, Conte in diretta

Conferenza a sorpresa del premier dopo l‘ordinanza shock della Lombardia

Il discorso era previsto per le 22.45, poi è stato riprogrammato alle 23.20. Un altro segno della drammaticità del momento e delle misure drastiche che arriveranno.

“La decisione è chiudere su tutto il territorio nazionale ogni attività produttiva che non sia indispensabile – ha detto Conte – Abbiamo lavorato tutto il giorno con i sindacati e le associazioni di categoria per stilare una lista delle attività indispensabili”.

Continueranno a rimanere aperti: supermercati, negozi di alimentari e di beni di prima necessità (“Invito tutti a mantenere la calma e non fare la corsa agli acquisti e creare code”), farmacie, parafarmacie. Saranno garantiti trasporti, servizi bancari e postali, oltre a quelle accessorie alle attività fondamentali.

“Rallentiamo il motore produttivo del Paese, ma non lo fermiamo – ha aggiunto – Una decisione non facile, ma che ci predispone ad affrontare il momento più difficile del contagio. L’emergenza sanitaria sta mutando in emergenza economica, ma a voi tutti dico che lo Stato c’è. Il Governo interverrà con misure straordinarie che ci consentiranno di rialzarci quanto prima. Oggi proteggiamo il bene più importante: la vita”.