L’antenna per la telefonia mobile in centro si farà

Asso: l’antenna per la telefonia mobile in pieno centro verrà installata. Ormai non ci sono più dubbi, come sottolineato anche dall’Amministrazione: sarà installata in un’area privata, a pochi passi dall’istituto comprensivo.
La conferma
“In merito al progetto dell’antenna in via XXV aprile, l’Amministrazione comunale intende fare piena chiarezza – il messaggio – Fin dall’inizio abbiamo espresso la nostra contrarietà alla localizzazione prevista davanti al polo scolastico e abbiamo formalmente chiesto di valutare soluzioni alternative, ritenendo quel sito particolarmente delicato”.
Nel confronto tecnico dell’8 aprile con i rappresentanti e la dirigenza di Inwit è stato confermato quanto già riportato nella corrispondenza ufficiale:
“Non vi sono margini per uno spostamento dell’impianto, poiché una modifica della localizzazione comprometterebbe il rispetto delle tempistiche e degli obblighi legati al Piano Italia 5G e al Pnrr – sottolinea il sindaco Mirko Donadini Pina – Nel corso di quel confronto è emerso anche un elemento rilevante: i tecnici di Inwit hanno evidenziato come l’iter per la realizzazione dell’impianto fosse iniziato nel 2023 e come in passato non vi fosse mai stata un’interlocuzione da parte del Comune di Asso finalizzata a ricercare una soluzione condivisa, limitandosi a non concedere l’utilizzo di aree pubbliche, pur a fronte di un’infrastruttura che doveva comunque essere realizzata. Questo ha progressivamente orientato il progetto sull’attuale area privata di proprietà Fibercop”.
“Questione affrontata con trasparenza”
Per l’Amministrazione è importante dunque
“Che i cittadini comprendano che questa Amministrazione non ha condiviso questa localizzazione, ma ha affrontato la questione con trasparenza, cercando fino all’ultimo margini di soluzione in un procedimento già avanzato e condizionato da vincoli oggettivi, che non hanno consentito ulteriori possibilità di mitigazione dell’impatto dell’infrastruttura – affermano – Il Comune continuerà a vigilare affinché ogni fase avvenga nel rispetto di tutte le garanzie previste, ma riteniamo doveroso spiegare ai cittadini con onestà il quadro reale emerso dagli atti e dai confronti tecnici”.
Parla l’ex sindaco
L’ex sindaco Tiziano Aceti, però, non ci sta.
“Le prime richieste erano arrivate nel 2023. Volevano realizzare l’antenna vicino alle scuole, vicino alla caserma dei Carabinieri, in piazza Mercato. Abbiamo sempre detto no – dichiara – C’era una soluzione: dire che non volevamo l’antenna. A noi non è mai stato detto che era un’opera che doveva essere realizzata per forza. Non so se nel frattempo è cambiato il regolamento. Come opposizione ci attiveremo in ogni modo per far sì che l’antenna non venga realizzata. Quantomeno non in centro città, ma lontano dalle abitazioni – afferma – Siamo anche pronti a lanciare una raccolta firme”.