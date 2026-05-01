L’antenna per la telefonia mobile in centro si farà

Asso: l’antenna per la telefonia mobile in pieno centro verrà installata. Ormai non ci sono più dubbi, come sottolineato anche dall’Amministrazione: sarà installata in un’area privata, a pochi passi dall’istituto comprensivo.

La conferma

“In merito al progetto dell’antenna in via XXV aprile, l’Amministrazione comunale intende fare piena chiarezza – il messaggio – Fin dall’inizio abbiamo espresso la nostra contrarietà alla localizzazione prevista davanti al polo scolastico e abbiamo formalmente chiesto di valutare soluzioni alternative, ritenendo quel sito particolarmente delicato”.

Nel confronto tecnico dell’8 aprile con i rappresentanti e la dirigenza di Inwit è stato confermato quanto già riportato nella corrispondenza ufficiale:

“Non vi sono margini per uno spostamento dell’impianto, poiché una modifica della localizzazione comprometterebbe il rispetto delle tempistiche e degli obblighi legati al Piano Italia 5G e al Pnrr – sottolinea il sindaco Mirko Donadini Pina – Nel corso di quel confronto è emerso anche un elemento rilevante: i tecnici di Inwit hanno evidenziato come l’iter per la realizzazione dell’impianto fosse iniziato nel 2023 e come in passato non vi fosse mai stata un’interlocuzione da parte del Comune di Asso finalizzata a ricercare una soluzione condivisa, limitandosi a non concedere l’utilizzo di aree pubbliche, pur a fronte di un’infrastruttura che doveva comunque essere realizzata. Questo ha progressivamente orientato il progetto sull’attuale area privata di proprietà Fibercop”.

“Questione affrontata con trasparenza”

Per l’Amministrazione è importante dunque

“Che i cittadini comprendano che questa Amministrazione non ha condiviso questa localizzazione, ma ha affrontato la questione con trasparenza, cercando fino all’ultimo margini di soluzione in un procedimento già avanzato e condizionato da vincoli oggettivi, che non hanno consentito ulteriori possibilità di mitigazione dell’impatto dell’infrastruttura – affermano – Il Comune continuerà a vigilare affinché ogni fase avvenga nel rispetto di tutte le garanzie previste, ma riteniamo doveroso spiegare ai cittadini con onestà il quadro reale emerso dagli atti e dai confronti tecnici”.

Parla l’ex sindaco

L’ex sindaco Tiziano Aceti, però, non ci sta.