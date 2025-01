L'Ape d'oro a Nadia Famlonga per l'impegno con l'Admo

A Olgiate Comasco la benemerenza civica Ape d'oro premia l'impegno di Nadia Famlonga con l'Associazione donatori di midollo osseo.

L'Ape d'oro

L'onorificenza assegnata dal Comune sottolinea l'importanza di una realtà come quella dell'Admo e il bisogno di sensibilizzare sulla donazione di midollo osseo. "Da anni - la motivazione del conferimento della benemerenza, esplicitata nella delibera di Giunta - Nadia Famlonga è una presenza attiva e instancabile nelle iniziative promosse da “Admo Lombardia - Sezione di Como e provincia”. Il suo contributo si estende dalla sensibilizzazione nelle scuole e nelle piazze alla partecipazione a eventi pubblici che mirano a incrementare il numero di potenziali donatori. La sua partecipazione è sempre accompagnata da grande sensibilità e rispetto verso gli altri. Ha contribuito a realizzare numerosi progetti in sinergia con enti locali e altre associazioni, amplificando l’impatto delle attività di “Admo” e rendendo possibili numerose iniziative sul territorio.

L'impegno per sensibilizzare i giovani alla donazione

Così continua la motivazione messa nero su bianco dalla Giunta olgiatese: "La sua collaborazione ha permesso di creare una rete di supporto per il reclutamento di nuovi potenziali donatori, rafforzando la sensibilizzazione e il sostegno alla donazione di midollo osseo a livello locale. La generosità e la disponibilità di Nadia Famlonga sono un esempio per tutti, e la sua figura è divenuta un riferimento di impegno civico e umano. Ha dimostrato come la forza del volontariato, e in particolare l’opera di “Admo”, possa essere un motore di cambiamento e un sostegno fondamentale per le persone più vulnerabili".

La cerimonia di consegna

La benemerenza civica verrà consegnata nella serata odierna, domenica 5 gennaio, in occasione del Concerto di gala del Corpo musicale olgiatese. Appuntamento alle 21, al Medioevo. Ingresso libero.