L’appello del sindaco ha fatto centro: sette volontari pronti a pulire il paese

Maniche rimboccate e tanta voglia di dedicarsi a Uggiate con Ronago.

Volontari per l'ambiente

Il tema era già stato trattato dal Giornale di Olgiate lo scorso 27 luglio: dopo le segnalazioni di alcuni cittadini in merito alle condizioni in cui versava il parco giochi pubblico di via Milano, a Uggiate, il sindaco Ermes Tettamanti ha lanciato un appello ai propri concittadini per chiedere di farsi avanti come volontari per collaborare e aiutare a mantenere il parco pulito e ordinato. A meno di un mese, sei uomini e una donna hanno deciso che darsi da fare per il bene di Uggiate con Ronago fosse la scelta giusta. Dunque, l’appello ha fatto centro. "Siamo contenti - esordisce il primo cittadino - Sono sicuro che iniziando a vedere i volontari, altri si faranno avanti. Adesso si sono proposti sei uomini e una donna, cittadini in pensione, sui 60 anni".