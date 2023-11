L’appello del sindaco Vincenzi ai proprietari di case vuote: "Vigiliamo per evitare bivacchi e occupazioni abusive"

I proprietari di case, ville, cascine vuote e aree industriali dismesse vigilino sulle loro proprietà. A lanciare questo appello ai propri concittadini è il sindaco di Inverigo, Francesco Vincenzi (in foto).

La richiesta della Prefettura

Il tutto nasce da una richiesta della Prefettura arrivata circa 10 giorni fa: «Ci è arrivata, a noi come ad altre Amministrazioni, una richiesta direttamente dalla Prefettura. L’oggetto riguardava l’occupazione arbitraria di immobili e il suo monitoraggio. La prefettura ci chiede quindi il censimento di abitazioni, ville, case e cascine del Comune che potrebbero essere occupate o occupabili da persone senza documenti o permesso di soggiorno».

Una situazione che anche recentemente ha visto il ritrovamento, da parte delle Forze dell’ordine, di bivacchi irregolari sul territorio del comasco, uno proprio a Inverigo.

I precedenti

Ma non solo: «È già successo anche nei mesi passati che persone irregolari siano entrate in proprietà private e abbiano bivaccato, anche per qualche mese in abitazioni, finché i vicini non hanno segnalato l’accesso di queste persone. Ci sono diverse case, aree industriali dismesse e cascine all’interno del territorio comunale che effettivamente potrebbero essere utilizzate come bivacchi» dichiara Vincenzi.

La decisione del sindaco Francesco Vincenzi

Per rispondere alla richiesta della Prefettura e avere un’idea precisa della situazione il primo cittadino ha deciso quindi di rivolgersi agli abitanti di Inverigo e di chiedere la loro collaborazione: «A fronte di tutto ciò non ho fatto un’ordinanza, ma preferisco avvisare i proprietari di abitazioni, ville e cascine sul territorio di Inverigo chiedendo loro di vigilare affinché all’interno delle proprie proprietà non ci siano bivacchi e/o persone che prendono possesso del luogo per stabilizzarsi, senza interpellare la proprietà, senza permessi né autorizzazioni».

L’invito di Vincenzi non è però solo quello di vigilare: «Invito i proprietari anche a fare una corretta manutenzione del verde in queste proprietà affinché le forze dell’ordine, ma anche i cittadini, possano vigilare meglio o magari accorgersi più facilmente di movimenti sospetti e dare il proprio contributo alle segnalazioni di queste introduzioni abusive».

Il primo cittadino dichiara che anche l’Amministrazione si sta muovendo per monitorare la situazione: «Come Amministrazione stiamo facendo il censimento delle abitazioni che potrebbero essere riferimento di occupazione, e a breve trasmetteremo il nostro elenco alla Prefettura».

L'appello ai proprietari

Vincenzi conclude quindi la sua richiesta: «Questo è un appello ai proprietari affinché vigilino sulle loro proprietà. Qualora si rendessero conto che il luogo è oggetto di bivacchi notturni, chiediamo anche di segnalare all’Amministrazione o direttamente alle Forze dell’ordine».

Il sindaco sottolinea infine l’importanza di questa richiesta: «Abbiamo bisogno della collaborazione di tutti per avere una vigilanza più costante e continua».