Raccogliamo e pubblichiamo l’appello di una mamma.

L’appello di una mamma: “Aiutatemi a ritrovare DuDu”

Sabato mattina la donna è stata al Centro commerciale Bennet di Cantù insieme al figlio di 3 anni. Lì, molto probabilmente, è stato accidentalmente perso il pupazzo che il piccolo tiene con sé da quando è nato. Si tratta di un coniglietto grigio/azzurro, come quello che si vede nella foto pubblicata a corredo dell’articolo. “Mio figlio non si separa mai da questo pupazzetto, lo tiene con se da quando è nato ed e inconsolabile per averlo perso”, ha spiegato la mamma che ora chiede aiuto per ritrovarlo.