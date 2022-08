L'arcivescovo Mario Delpini in visita a Oltrona di San Mamette

Parrocchia in festa insieme all’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini.

I momenti religiosi hanno preso avvio mercoledì 17 agosto con i vespri in santuario. Il giorno successivo, invece, la messa. Giovedì 25 agosto testimonianza di monsignor Erminio Descalzi sulla figura del cardinal Carlo Maria Martini. Oggi, domenica 28 agosto, alle 10.30, accensione del globo, simbolo del martire, e messa celebrata dal vicario di zona, Giuseppe Vegezzi. Alle 16 i vespri. Lunedì 29 agosto messa alle 10.30. In occasione della Madonna addolorata, giovedì 15 settembre, alle 20.30, l’arcivescovo di Milano presiederà i vespri e la processione per le vie di Oltrona. Infine, lunedì 18 settembre messa alle 10.30 e martedì 19 settembre, alle 20.30, funzione religiosa al cimitero.