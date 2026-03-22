L’arte per esprimersi e conoscersi: un percorso speciale con Sem e Asia. Un laboratorio di arteterapia promosso dalla Pro loco di Monguzzo: l’arte utilizzata come strumento per imparare modalità differenti di espressione e di conoscenza di sé attraverso la creazione di elaborati artistici. Tutto questo insieme a Samuele e Asia.

Iniziativa speciale

E’ un’iniziativa speciale quella promossa dalla Pro loco di Monguzzo che, insieme al Comune, ha deciso di avviare un “Percorso di terapeutica artistica” insieme a Asia Ferraroni, arteterapeuta e a Samuele Palese, artista affetto da autismo. Samuele, per tutti Sem, ha 28 anni ed è residente a Merone, dove è molto conosciuto. Già in passato ha realizzato progetti artistici che lo coinvolgevano insieme ai bambini, sperimentandosi anche come educatore alla scuola dell’infanzia del paese: da anni Sem, attraverso l’arte, ha trovato il canale migliore per trasmettere le sue emozioni, far conoscere le sue paure e sviluppare relazioni con chi gli sta attorno. E per questa esperienza lavorerà con Asia, sua ex compagna di classe al liceo Modigliani di Giussano, dove entrambi si sono diplomati.

Parla la mamma

“Asia e Sem hanno da sempre un ottimo rapporto e lei ha voluto coinvolgerlo in questa esperienza, che per lui rappresenta una novità – spiega Roberta Corti, mamma di Samuele – Il progetto vuole coinvolgere i bambini in questo percorso di arteterapia: ci sarà la possibilità di imparare differenti modi per esprimere sé stessi attraverso la creazione di elaborati artistici”.

Asia guiderà il tutto, ma ad affiancarla ci sarà appunto Sem, desideroso di darle tutto l’aiuto possibile.

“Si tratta di una cosa nuovissima per Samuele, che ama tantissimo mettersi in gioco con i bambini”, aggiunge la mamma.

In passato Sem aveva mostrato la sua passione per i personaggi Disney, realizzandoli con il fimo e creando anche fumetti, oltre a disegnare al computer. Inoltre, nel giugno 2021, poco dopo il termine del lockdown, aveva tenuto, sempre a Merone, il laboratorio “Creando con Sem”, un laboratorio di manipolazione plastica per i bambini dalla prima alla quinta elementare, organizzato dall’associazione Attivamente.

La passione nel lavorare insieme ai bambini

Samuele ha già avuto modo in passato di lavorare con i bambini, ma questa esperienza nel mondo dell’arteterapia rappresenta certamente una novità.

“Lui è davvero entusiasta. Ama stare con i bambini e mettersi alla prova. Cercherà di collaborare con Asia, con cui è legato da un grande rapporto di amicizia – racconta mamma Roberta, sempre al fianco del figlio insieme a Martina e Sara, sorelle di Samuele – Sem ha ripreso anche il suo percorso di educatore nelle materne, in particolare a Rogeno, con un piccolo progetto che lo vede coinvolto e viene affiancato nei vari laboratori”.

Questo percorso di arteterapia inizierà sabato 11 aprile, con sei appuntamenti in totale, fino a giugno. Il percorso è indirizzato a bambini della fascia d’età compresa tra i 6 e i 10 anni. «Il numero sarà chiuso, circa una decina di partecipanti», spiega Roberta. Il via, come detto, sabato 11 aprile. Anche le altre date saranno di sabato: 18 aprile, 9 e 23 maggio e 13 e 27 giugno. L’appuntamento è al centro sportivo di via Papa Giovanni XXIII a Monguzzo. Per informazioni e prezzi è possibile contattare Federica e Martina, rispettivamente ai numeri 334 9562783 e 346 2894965.