L’Arte si fa sociale per sostenere Fondazione Rosa dei Venti Onlus

L’artista Enrico Cazzaniga, per sostenere le attività di cura nell’area della Salute Mentale della Fondazione Rosa dei Venti onlus in questo momento di emergenza sanitaria ha donato il suo tempo e la sua arte. Da sempre impegnato nell’arte contemporanea socialmente utile, l’artista è entrato in contatto con la Fondazione nel 2017. E ora, nella sua ricerca, l’artista Cazzaniga indaga la strada come luogo di vita, di incontro e di passaggio e il tema del togliere utilizzando la candeggina su fustagno nero: oggi ha voluto imprimere su quest’ultimo l’immagine-simbolo di questo periodo di isolamento necessario, la tipica mascherina, utilizzando l’Amuchina, che presenta caratteristiche simili alla candeggina, e sposa completamente la ricerca artistica nell’imprimere l’immagine con la tecnica della sottrazione.

L’idea di Cazzaniga è che questa volta la sua arte possa sostenere le relazioni umane, anche quelle dei più fragili, come i bambini e gli adolescenti minori ospiti delle comunità terapeutiche riabilitative della Fondazione Rosa dei Venti onlus che si trovano a vivere una situazione di disagio individuale in uno stato d’emergenza globale.

E in questo caso il progetto ha proprio un fine benefico a sostegno della Fondazione Rosa dei Venti onlus e della sua attività: a chi farà una donazione a partire da 1000 euro, verrà data in omaggio una delle opere d’arte, di cm 30X30 – Amuchina su fustagno nero. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza a favore di Fondazione Rosa dei Venti onlus e delle sue attività. Basterà inviare

una e-mail a comunicazione@rosadeiventi.org con la ricevuta della donazione e i propri contatti in modo da poter far pervenire l’opera.

La promozione e divulgazione del progetto è supportata dalla galleria AXRT Gallery di Avellino con la quale l’artista collabora e sta organizzando una mostra personale per l’autunno 2020.

Data la criticità della situazione, l’artista ha inoltre deciso di donare il 50% del ricavato della vendita di alcune delle sue opere pensate per e con la Fondazione: come Alphabet Street, una lettera con donazione a partire da 100 euro o Lariolina con donazione da 200 euro. Per vedere le altre opere è possibile visitare il sito www.rosadeiventi.org.