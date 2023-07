Lasagne solidali per ricostruire la pineta della scuola materna

Un piatto di lasagne per ricostruire la pineta della scuola materna "Catelli" di Lurate Caccivio.

Lasagne solidali per la scuola materna

"I love pineta", si chiama così l’iniziativa lanciata dalla materna per sostenere economicamente i lavori di riqualificazione dello spazio esterno alla struttura dopo il violento nubifragio di mercoledì 12 luglio che ha abbattuto 18 pini. Chi volesse contribuire può prenotare una porzione di lasagne visitando la pagina Facebook dell’asilo. Il ritiro della pietanza avverrà mercoledì 26 luglio, dalle 15.30 alle 17.30. Un gesto concreto e di impegno supportato anche dall’"Associazione Genitori Associati" che non ha voluto rimanere con le mani in mano: non solo i soci hanno acquistato i biscotti di beneficenza, venduti nei giorni scorsi, ma saranno presenti mercoledì 26 luglio davanti allo Spazio Volta 3 con due banchetti solidali dove verranno venduti giochi, materiale scolastico, vestiti e peluche.

Il ricavato sarà devoluto all’asilo per ricostruire la pineta.