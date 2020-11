Ha lasciato il lavoro e anche la casa, per tirare fuori dal cassetto il sogno da realizzare: costruire un camper e partire insieme alla moglie. Questa è la storia di Fulvio Svaldi e Samantha Gilardi, una coppia di Olgiate Comasco.

Lascia casa e lavoro per vivere in viaggio sul camper

“Nel 2018 ho preso la decisione di costruire il mio camper e ho comprato un camion usato, di quelli utilizzati per il trasporto di frutta e vedura, un Nissan Atleon, meccanica del 2005. L’ho trasformato nel nostro Nekocamper”, ha spiegato Svaldi. Un anno abbondante di studio e altrettanto di lavoro per «rivoluzionare» il mezzo. Così è nata una casa-mobile. Hanno dato in affitto la loro casa e lasciato il loro lavoro per vivere in libertà, al momento però a causa del lockdown il loro camper è ancora parcheggiato a Olgiate. In attesa che la situazione si sblocchi e la loro avventura in giro per il mondo possa finalmente avere inizio.

Tutti i dettagli sul Giornale di Olgiate da sabato 21 novembre 2020 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui