L’assessore regionale Rolfi e il sottosegretario Turba in visita alle aziende comasche

Oggi, martedì 1° settembre 2020, l’assessore all’Agricoltura Fabio Rolfi nel Comasco per visitare 4 aziende agricole. Gli incontri rientrano nel progetto “100 aziende in 100 giorni”, nato su volontà proprio dell’assessore per incontrare gli imprenditori del comparto in questo difficile periodo post-Covid.

Rolfi in visita al Rural Resort e al Mulino di Baggero

Ad accompagnare l’assessore in tutti gli incontri in programma nella giornata di oggi il sottosegretario di Regione Lombardia con delega ai Rapporti con il Consiglio regionale Fabrizio Turba. L’assessore è giunto a Merone alle 10,30 per vedere l’azienda agrituristica Rural Resort “La casa del Mulino” a Baggero guidato da Andrea Camesasca.

Il tour dell’assessore è proseguito poi a Lenno, all’oleificio Vanini, Olio Laghi Lombardi DOP. Alle 15.30 Riolfi sarà a Domaso, alle Cantine Angelinetta Igt Terre Lariane; infine alle 17 a Sorico, all’Agriturismo ‘Giacomino’, Bugiallo.