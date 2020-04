L’assessore Rizzoli: “Si conferma il calo del trend epidemiologico”. 53 positivi nel Comasco DIRETTA VIDEO

Arrivano da Regione Lombardia i nuovi dati sulla situazione del Coronavirus in Lombardia.

L’assessore Rizzoli: “Si conferma il calo del trend epidemiologico”

Presente sulla pagina Facebook di Lombardia Notizie, Melania Rizzoli, assessore a Istruzione, Formazione e Lavoro: “Il dato confortante, che si conferma da tre settimane, è il calo del trend epidemiologico e dei ricoveri. Oggi -21 in Terapia intensiva e -160 nei reparti di Medicina ordinaria, vuol dire che sempre meno persone hanno bisogno dell’ospedale”.

I dati

Contagi 74348/75134 + 786

Ricoveri non TI 7280/7120 -160

Ricoveri TI 655/634 – 21

Decessi 13575/13679 + 104

Tamponi effettuati

21 aprile 277197 + 6711

22 aprile 290699 + 13502

23 aprile 302715 + 12016

24 aprile 314298 +11583

25 aprile 326940 + 12642

26 aprile 337797 + 10857

27 aprile 342850 + 5053

28 aprile 351423 + 8573

29 aprile 365895 + 14472

I casi per provincia

BG 11196/11291 +95

BS 12691/12806+ 115

CO 3154/3207 +53

CR 5993/6023+ 30

LC 2248/2265 +17

LO 2947/2959 +12

MB 4637/4674+ 37

MI 18837/ 19121+ 284

PV 4228/ 4280+ 52

SO 1141/ 1143+ 2

VA 2568/2619+ 51

In fase di verifica 1590

Il lavoro

“La cassa integrazione è il tema più urgente. Sono arrivate oltre 66mila domande per un totale di 198mila lavoratori, che possono andare in banca e ritirare i 1400 euro forfettari. Abbiamo favorito questa procedura perchè l’anticipazione sociale dal Governo molti lavoratori hanno avuto difficoltà a recepirla. Consiglio ai lavoratori di portare con loro la richiesta di cassa integrazione e la circolare Abi che si trova sul sito di Regione Lombardia: il 94% delle banche ha aderito a questa iniziativa, e dove sono arrivate segnalazioni di difficoltà Regione ha messo a disposizione un fondo di 5 milioni e mezzo per agevolare la fornitura. La liquidità serve ora, in questo momento”.

Istruzione

“La prossima settimana incontrerò il nuovo Provveditore per definire innanzitutto il nuovo calendario scolastico e il suo inizio. Tante famiglie sono in difficoltà e ci chiedono date certe. Per quanto riguarda gli esami abbiamo appreso dal Ministro Azzolina che verranno effettuati di persona e nelle classi, con tutte le precauzioni. Ma lavoriamo per il prossimo anno scolastico: mi auguro che per allora il trend epidemiologico sia sceso abbastanza da non dover fare doppi turni di ingresso per gli studenti ma abbiamo già stanziato un fondo da utilizzare per le eventuali e necessarie misure di protezione”.

“Già la scorsa settimana avevamo stanziato 400 milioni ai comuni, questa 51 milioni alle province per l’edilizia scolastica. Qualche mesi fa avevamo già messo a disposizione 5 milioni per bonificare le scuole dall’amianto e 44 scuole lo stanno facendo. Con questi nuovi fondi le province lavoreranno per adattare l’edilizia scolastica alle nuove misure necessarie finchè il virus circolerà”.

Da lunedì bando e-learning

“Bando e-learning essenziale perchè nostri studenti già privati della possibilità di andare a scuola, con questi fondi li possiamo aiutare. Fossi stata ministro, avrei adottata tutti gli studenti di un dispositivo per la didattica a distanza che troppi ragazzi oggi non hanno potuto seguire. Così diamo la possibilità di avere un rimborso di 500 euro per l’acquisto, anche retroattivo se acquisto è stato fatto dopo l’inizio dell’epidemia”.

Baby sitter

“Ci vuole un aiuto essenziale per i genitori che torneranno a lavorare. Il Governo deve pensare ai ragazzi che ha tenuto fuori dalle scuole e occuparsi di loro”.