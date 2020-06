È un momento difficile per le associazioni di volontariato no profit private, tra queste c’è Anima Meticcia.

L’associazione Anima Meticcia lancia un appello per Macchia

Oltre ai disagi economici, derivati dal fatto di non avere i soliti introiti di bancarelle ed eventi, l’associazione di Fino Mornasco sta gestendo un caso molto particolare. “Da qualche settimana – spiega la responsabile, Alessandra Russo – è arrivato qui da noi Macchia, un cucciolo di 10 mesi, purtroppo, malato di meningite autoimmune, per il quale abbiamo dovuto fare degli esami e abbiamo dovuto mettere i soldi di tasca nostra”. La sperenza è che qualcuno possa sostenere le cure per l’animale e magari prenderlo con sè.

Il servizio integrale sul Giornale di Cantù da sabato 6 giugno 2020 in edicola

