L’Associazione Culturale Albatros Cantù per la Rassegna Viaggio intorno al Viaggio 2019/2020

L’Associazione Culturale Albatros Cantù, nell’ambito della rassegna “Viaggio intorno al viaggio 2019/2020”, presenta venerdì 14 febbraio alle 21 presso l’istituto comprensivo Tibaldi, in via Manzoni 19, “Un viaggio nel blu tra i giganti del mare”. Il relatore sarà Emilio Mancuso. L’ingresso è libero.

Il racconto

Dagli atolli del nord delle Maldive, alle acque sconosciute di Djibouti, fino a quelle cristalline della Polinesia francese, vagabonderemo per i mari del mondo proprio come i grandi migratori che andremo a cercare in questo nostro viaggio sotto la superficie dell’acqua. Osserveremo la loro maestosa eleganza attraverso il fisheye e approfondiremo la loro conoscenza zigzagando tra la biologia marina e l’immensa passione per il “Pianeta Oceano”.

Prossimi appuntamenti

Black seeds – 13 marzo 2020

Documentario di Elio Pozzoli e Therese Redaelli

Un viaggio di denuncia che inizia dal continente africano e termina negli Stati Uniti d’America ripercorrendo i luoghi storici dello schiavismo, della segregazione razziale, dei movimenti dei diritti civili fino ad arrivare ai giorni nostri, per comprendere che nonostante il trascorrere del tempo e le lotte, l’uguaglianza per molti afroamericani è ancora un miraggio. I numerosi casi di violenza contro gli afroamericani non sono solo episodi isolati ma un sintomo della disparità razziale e della segregazione economica che ancora oggi milioni di neri stanno soffrendo.

Racconti dal grande nord – 17 aprile 2020

Racconti e immagini di Marco Grippa

L’autore del libro “Racconti dal grande nord”, ci porta in Groenlandia, Canada, Isole Faroe, Islanda, Scandinavia, Scozia e Kamchatka. Il suo racconto si focalizzerà in particolare su una spedizione con ciaspole e tenda nel cuore della Lapponia, al confine tra Finlandia e Russia, attraverso i paesaggi bianchi e silenziosi della taiga ghiacciata.

Hokkaid – Il Giappone che non ti aspetti – 8 maggio 2020

Documentario di Pino Lovo

Terra di frontiera, dove Giappone e Russia si guardano negli occhi, separati da uno stretto braccio di mare, che il gelo invernale trasforma in un corridoio di ghiaccio. Interminabili mesi nevosi, in cui il bianco è il colore dominante. Questo candido scenario fa da sfondo agli eleganti balletti d’accoppiamento di splendidi uccelli, le gru giapponesi, mentre la numerosa popolazione d’orsi bruni dorme sotto una spessa coltre di neve. Quando finalmente giunge una timida primavera, il candore invernale si dissolve in un’esplosione di colori. Milioni di fiori galleggiano sul mare verde di una natura che sorprendentemente, conserva un suo spazio in un arcipelago altrimenti così affollato. Gli Ainu, originali abitanti dell’isola, ormai sono una piccola minoranza che si sforza di mantenere la propria identità. La cultura dei nativi si è diluita in quella dei nuovi arrivati. Una moltitudine di feste, a volte bizzarre, è il risultato di questa fusione. Il clima difficile, un ritmo di vita più rilassato, così lontano da quello convulso delle megalopoli del sud, fanno dell’Hokkaido un mondo a sè stante, una meta meno scontata per il viaggiatore, perchè questo è il Giappone che non ti aspetti.

Per eventuali variazioni sui prossimi incontri controllare sul sito www.albatroscantu.it.