L’erbese Laura Panigatti è stata ospite di Pomeriggio cinque lo scorso giovedì 1 ottobre. Nella trasmissione quotidiana su Canale 5 di Barbara D’Urso è stata invitata a dire la sua sulle donne curvy e il cosiddetto body shaming, cioè gli attacchi e gli insulti nei confronti delle donne con qualche chilo in più.

Laura Panigatti in tv nel salotto della D’Urso

L’occasione da cui partire per riflettere è stata la copertina di Vanity Fair in cui Vanessa Incontrada ha deciso di posare nuda al grido “Nessuno mi può giudicare” proprio per dire basta agli «odiatori» che insultano, offendono, criticano le rotondità. Laura Panigatti, modella taglia 46 con una sesta di seno, e soprattutto da tempo promotrice di una vera e propria filosofia che inneggia alle donne «curvy» con la sua associazione «Le Boteriane», che riunisce modelle «over», oltre i canoni tradizionali, per sfilate, calendari, concorsi, ma anche convegni, è stata invitata in studio, insieme ad altri ospiti come Carmen Di Pietro, Karina Cascella, Lucia Bramieri.

L’intervista sul Giornale di Erba da sabato 3 ottobre 2020 in edicola

