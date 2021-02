La sua passione per la musica è nata quando era adolescente. Negli anni l’ha coltivata come autodidatta, suonando insieme ad amici e in diversi gruppi.

Laureato in psicologica e insegnante, compone musica per passione

Ora, da circa un anno, sta portando avanti un progetto da solista, scrivendo i pezzi e componendo la musica. Giovanni Pagani, 39 anni, figlio di Antonio, volto noto nella politica canturina per essere consigliere comunale nelle file del Partito democratico, non fa il musicista di professione. “Mi sono sono laureato in psicologia e oggi insegno nelle scuole primarie – racconta – Quest’anno ho l’incarico presso la scuola Casartelli”.

