L’auto esce fuori strada e finisce nel bosco: 3 ventenni feriti

I tre ragazzi feriti, di 21, 25 e 26 anni, sono stati portati a Lecco, Como e Varese

L’auto è uscita fuori strada, finendo nella boscaglia circostante: i tre ragazzi a bordo sono rimasti feriti

Il sinistro

L’incidente, dalla dinamica non ancora chiara, è accaduto poco dopo le 3.30 di questa notte. L’autovettura con tre ragazzi a bordo, rispettivamente di 21, 25 e 26 anni, stava percorrendo la SS342 Briantea, nel territorio di Lurago d’Erba, quando il conducente ha perso il controllo del mezzo che è finito fuori strada.

L’allarme è stato dato in codice rosso e sul posto sono sopraggiunti le squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Erba e Cantù, i Carabinieri della Compagnia di Cantù, due ambulanze, altrettanto automediche e l’elisoccorso.

I soccorritori hanno prestato le prime cure direttamente sul posto, poi una volta stabilizzate le condizioni dei feriti li hanno trasportati in codice giallo agli ospedali di Lecco, Sant’Anna e di Varese