L’auto non si ferma all’alt dei Carabinieri, inseguimento nell’Olgiatese

Non si fermano all’alt intimato dai Carabinieri: inseguimento nell’Olgiatese terminato con l’abbandono dell’auto da parte di due fuggiti che, entrati in un bosco, hanno fatto perdere le loro tracce.

Inseguimento: l’auto non si ferma all’alt

Nella serata di sabato 10 gennaio, intorno alle 19, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Como, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno ingaggiato un inseguimento di un veicolo che non si era fermato all’alt intimato in zona Olgiate Comasco – Bizzarone. Il mezzo, successivamente risultato intestato a una società di autonoleggio, è uscito di strada al termine dell’inseguimento. I due occupanti, dopo aver abbandonato l’autovettura, si sono dati alla fuga a piedi, dileguandosi nella fitta vegetazione boschiva circostante e facendo perdere le proprie tracce.

Trovati droga e contati

La successiva perquisizione del veicolo ha consentito di rinvenire: 12 grammi di cocaina, 6 grammi di hashish, materiale per il confezionamento e il consumo di sostanze stupefacenti e circa 70 euro in contanti. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro, mentre il veicolo è stato recuperato e affidato in custodia al deposito giudiziario, al fine di consentire ulteriori accertamenti e rilievi tecnici. Sono in corso indagini finalizzate all’identificazione dei fuggitivi.