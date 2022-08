La segnalazione è arrivata domenica 21 agosto 2022, quando un auto a Bregnano ha iniziato a perdere benzina dal serbatoio, rischiando così di dare il via ad un possibile incendio.

L'auto perde benzina dal serbatoio: intervengono i Vigili del Fuoco

Nella mattinata di domenica 21 agosto, intorno alle 11, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Lomazzo sono stati chiamati ad intervenire a Bregnano, in via Manzoni, dove una vettura, una vecchia Renault Clio, aveva iniziato a perdere gasolio dal serbatoio. L'auto si trovava in sosta al bordo della strada, ma rimaneva un pericolo per via della facilità di combustione del carburante e per le temperature particolarmente calde di quest'estate. La squadra dei vigili, arrivata sul posto, si è adoperata per mettere in sicurezza l'auto e la via bloccando la fuoriuscita di benzina e pulendo, per quanto possibile, il gasolio depositatosi sulla carreggiata.